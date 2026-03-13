Sceny w Oslo, pogoda pozwoliła skakać. Tomasiak już korzysta. Deklasacja

Weekend Pucharu Świata w Oslo rozpoczął się najgorzej jak tylko się da. Organizatorom na przeszkodzie stanęła pogoda. Już od godziny porannych ze stolicy Norwegii spływały mało pozytywne meldunki. "Jeden z polskich fotoreporterów mieszkający w Oslo mówi, że w Oslo wiatr ponad 90 km/h i zaczynają przychodzić komunikaty na sms. I na jego doświadczenie, to jutro i w sobotę będzie ciężko o skoki" - pisał między innymi Piotr Majchrzak w mediach społecznościowych.

Z tego powodu zaplanowany na godz. 14:30 trening zaczął się opóźniać, a skoczkowie i kibice wyczekiwali kolejnych komunikatów ze strony organizatorów. Na godzinę 15:15 zwołano zebranie, na którym podjęto decyzję opóźnieniu startu treningu.

Czas mijał, a kolejne spotkania jury owocowały jedynie komunikatami o kolejnych opóźnieniach w harmonogramie. Przed godziną 16 zdecydowano, że trening rozpocznie się o 17:00. Do tego oświadczenia należało jednak podchodzić z dystansem. Finalnie jednak trening ruszył punktualnie o tej godzinie.

Na starcie pojawiło się sześciu naszych zawodników - Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Maciej Kot, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Kacper Tomasiak. Na skok pierwszego z nich nie trzeba było długo czekać, bowiem już jako jedenasty na starcie pojawił się Zniszczoł. Ten uzyskał 112,5 metra i z notą 42.1 pkt zajmował 9. lokatę.

Po niedługiej przerwie na belce był już Paweł Wąsek. Nasz wicemistrz olimpijski z Predazzo spisał się lepiej, niż poprzednik i poleciał 113 metrów. Taki wynik pozwolił zajmować mu 13. miejsce (49.6 pkt). Tuż po nim w powietrzu był Maciej Kot. 34-latek skoczył metr bliżej i był klasyfikowany za młodszym kolegą z kadry (17. miejsce, 45.7 pkt).

Po dłużej przerwie do walki ruszyło kolejnych dwóch naszych - Żyła i Stoch. Pierwszy z wymienionych uzyskał solidne 121,5 m. Był na 9. pozycji (68.3 pkt). Drugi natomiast skoczył 113 metrów, co po przeliczeniu wszystkich składowych złożyło się na 14. lokatę (57.3 pkt).

Tomasiak odpalił "bombę". Kapitalna próba

Jako ostatni z naszych wystartował Kacper Tomasiak. Rewelacyjny 19-latek popisał się formą i skoczył niezwykle daleko - 131,5 metra. Taka odległość w połączeniu z punktami za wiatr oraz niższą belką startową zapewnił mu fotel lidera (85.6 pkt).

Jak natomiast spisała się ścisła czołówka? Daleko poszybował Stefan Kraft, gdyż 130,5 metra. Mimo to był na 3. lokacie i przegrywał z naszym zawodnikiem. Jego z prowadzenia zrzucił dopiero Ren Nikaido. Japończyk skoczył 134 metry i o ponad osiem punktów pokonał trzykrotnego medalistę olimpijskiego (93.8 pkt). Całą rywalizację zdominował Domen Prevc - 139,5 m, 106 pkt i zdecydowana wygrana. W ten sposób Kacper Tomasiak zakończył trening na 4. lokacie.

Wyniki treningu w Oslo:

1. Domen Prevc - 139,5 m, 106 pkt

2. Ren Nikaido - 134 m, 93.8 pkt

3. Ryoyu Kobayashi - 131,5 m, 88.1 pkt

4. Kacper Tomasiak - 131,5 m, 85.6 pkt

...

24. Piotr Żyła - 121,5 m. 68.3 pkt

34. Kamil Stoch - 113 m, 57.3 pkt

46. Paweł Wąsek - 113 m, 49.6 pkt

51. Maciej Kot - 112 m, 45.7 pkt

58. Aleksander Zniszczoł - 112,5 m, 42.1 pkt

Kamil Stoch IMAGO/Revierfoto East News

Kacper Tomasiak URS FLUEELER East News

Piotr Żyła Foto Olimpik AFP

