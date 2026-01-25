Po pierwszych skokach na mamucim obiekcie w Oberstdorfie w polskich kibicach nie pojawił się zbyt duży optymizm. O ile jeszcze w pierwszych skokach treningowych przyzwoicie spisywał się Kamil Stoch, o tyle nawet nasz mistrz gdzieś się zagubił i nie zdołał zakwalifikować się do serii drugiej konkursu indywidualnego.

W tym najlepiej z Biało-Czerwonych spisał się Piotr Żyła, który tegoroczne Mistrzostwa Świata w Lotach zakończył na 15. miejscu. Oprócz niego Polacy w rywalizacji indywidualnej spisał się fatalnie. Mimo tego Maciej Maciusiak nie zdecydował się dokonać zmian w kadrze na konkurs drużynowy.

Polacy siódmi po pierwszej serii. Kuriozalne sceny z nartami Prevca

Biało-Czerwoni do rywalizacji zespołowej podeszli w zestawieniu: Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Kamil Stoch oraz Piotr Żyła. W serii próbnej oznak poprawy nie było. Polacy zakończyli ją dopiero na ósmym miejscu, przegrywając, choćby z Finlandią, co jeszcze kilka tygodni temu wydawałoby się abstrakcją.

Najważniejsze było jednak to, co wydarzy się w samym konkursie. Ten dla Biało-Czerwonych rozpoczął się od próby Zniszczoła. W śnieżnej aurze przy delikatnym wietrze pod narty Olek sobie nie poradził. Ledwie 175. metrów dało Polakom dopiero ósme miejsce po pierwszej grupie. Prowadzili Austriacy po imponującym locie Stephana Embachera, który osiągnął 233,5. metra, bijąc rekord życiowy.

Przed drugą grupą sędziowie podnieśli belkę o jeden stopień, co związane było ze zmianą kierunku podmuchów wiatru. Nie pomogło to zbytnio Dawidowi Kubackiemu, który osiągnął ledwie 170. metrów. Po drugiej grupie nic się nie zmieniło. Stefan Kraft lotem na 220. metr utrzymał prowadzenie.

Przed trzecią grupą sędziowie znów przestawili belkę o stopień w górę, co związane było z nasilającymi się podmuchami wiatru, ale także coraz gęściej padającym śniegiem. W tejże Polskę reprezentował Stoch, który spisał się lepiej niż koledzy, ale 181. metrów, to nie był rezultat, którym mogliśmy się zachwycać. Najlepiej w tej grupie spisał się Naoki Nakamura, który lotem na 222,5. metra odrobił sporo strat do Austrii.

Przed czwartą grupą sędziowie wrócili z rozbiegiem na 23. stopień, bo wiatr nieco się zmniejszał, a wszystkie kadry w teorii wystawiły tam swoich liderów. Wobec tego Biało-Czerwonych reprezentował oczywiście Żyła, który poleciał na odległość 204. metrów, co zapewniło Polsce awans do drugiej serii.

Po skoku 39-latka doszło do absurdalnych scen. Z rozbiegu nagle... zjechały narty Domena Prevca, gdy na belce siedział Marius Lindvik. W związku z tym mieliśmy nieoczekiwaną, dłuższą przerwę. Ta nie wpłynęła jednak na Rena Nikaido, który wyprowadził Japończyków na prowadzenie lotem na 212,5. metra. Druga Austria do liderów traciła mniej niż pięć punktów. W grze o trzecie miejsce pozostali: Norwegowie oraz Niemcy.

Domen Prevc nie został dopuszczony do startu, dzięki czemu Polacy pierwszą serię zakończyli na siódmym miejscu. Słoweńcy mimo ledwie trzech liczonych skoków uplasowali się na ósmym miejscu z przewagą niespełna 80 punktów nad USA. Obrońcy tytułu mogli więc walczyć o poprawę sytuacji w drugiej serii.

Kuriozalne sceny w Oberstdorfie. Na nic się to zdało Polakom

Druga seria rozpoczęła się od... wycofania Słowenii z rywalizacji. Taki komunikat pojawił się na ekranach naszych telewizorów. Po chwili jednak z tej decyzji się wycofali i w drugiej serii wystąpili. Już w pierwszej grupie wyprzedzili Biało-Czerwonych, bo Timi Zajc osiągnął 197. metrów, a Zniszczoł ledwie 138. Prowadzenie wróciło zaś w ręce Austrii, bo Embacher wyprzedził Kobayashiego o prawie 10 metrów.

Przed drugą grupą sędziowie podnieśli rozbieg o jeden stopień, ale na nic się to zdało w przypadku Dawida Kubackiego. Nasz reprezentant wylądował bowiem już na odległości 164,5. metra. Drugą grupę wygrał Stefan Kraft, który nieznacznie powiększył przewagę nad drugą Japonią.

Przed trzecią grupą kombinacji z belką już nie było. Kamil Stoch ruszał z rozbiegu ustawionego na 24. stopniu, a więc o jeden niżej, niż w serii pierwszej. Nie wpłynęło to jednak w żaden sposób na odległość. Nasz mistrz osiągnął bowiem 180. metrów, a więc ledwie metr mniej, niż kilkadziesiąt minut wcześniej.

Atak na pierwsze miejsce wykonał zaś Naoki Nakamura, który w pięknym stylu pofrunął na 224. metr. Ten zdołał odeprzeć Manuel Fettner, który wylądował równo 10 metrów wcześniej, ale przewaga Austrii nad Japonią wynosiła po siedmiu skokach ledwie 0,4 punktu, a więc mniej niż pół metra.

Czwarta grupa jechała już z 23. belki. Piotr Żyła właściwie powtórzył swoją próbę z pierwszej serii, bo wylądował na odległości 204. metrów i jasne stało się, że Polska zajmie ósme miejsce. Pozostawała już tylko walka o mistrzostwo. Znakomitym skokiem popisał się Ren Nikaido, który pofrunął na odległość 229. metrów.

Problemem Japończyków było to, że ich lider w tym konkursie zachwiał się przy lądowaniu, za co stracił nieco na notach. Nic to jednak nie zmieniło, bo Jan Hoerl nie wytrzymał presji. Wylądował już na odległości 216. metrów. Ten lot sprawił, że Austriacy spadli na drugie miejsce, a pierwsze przypadło Japonii.

Wyniki konkursu drużynowego w Mistrzostwach Świata w Lotach:

1. Japonia - 1569.6 pkt

2. Austria - 1560.0 pkt

3. Norwegia - 1483.7 pkt

...

8. Polska - 1106.2 pkt

Kamil Stoch AFP

Aleksander Zniszczoł FREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCY AFP

Dawid Kubacki Andrzej Iwańczuk Reporter

