Konsekwentną pracą zapracował na to, by żyć dokładnie w takich warunkach, w jakich chce. Razem z żoną Ewą Bilan-Stoch zbudował dom w rodzinnym Zębie . Willa robi ogromne wrażenie i przez niektórych określana jest mianem "góralskiego pałacu". Ma kilka kondygnacji i spełnia najnowsze wymogi technologiczne. Autorem projektu jest Adam Bukowski.

Budowa rozpoczęła się prawie dekadę temu , w 2014 roku. Tuż po tym, jak Stoch przywiózł do Polski dwa złote medale igrzysk olimpijskich w Soczi, dostał od mieszkańców podhalańskiej wsi kamień węgielny i sosręb, główną belkę do podtrzymywania stropu w konstrukcji domu. Wokół budynku jest ogród z pięknym widokiem na góry . Małżonkowie razem dbają o całość, ciesząc się swoją obecnością. A gdy przychodzi im się rozstać, są ze sobą w stałym kontakcie.

Sąsiedztwo utytułowanego skoczka jest dla mieszkańców Zębu powodem do dumy. O Stochu i jego żonie wypowiadają się w samych superlatywach.

Kamil Stoch: To był dobry dzień, zrobiłem mały krok do przodu. WIDEO / PZN / PZN

Ojciec Kamila Stocha nie pozostawia wątpliwości. Tak wygląda małżeństwo jego syna

"Ukończone studia dają swego rodzaju poczucie bezpieczeństwa. Ale w życiu syna było coś jeszcze istotniejszego, co takie poczucie mu zapewniło. W Drużynie Mistrzów napisał: 'Małżeństwo z Ewą pozwoliło mi poczuć się bezpiecznym. Mam osobę, której mogę w pełni zaufać i do której mogę wracać po zawodach. Szczególnie tych nieudanych. Mam kogoś, kto daje mi siłę do dalszej walki z samym sobą. Kto buduje moje poczucie pewności jako mężczyzny'" - wspominał ojciec skoczka dla WP SportowychFaktów.