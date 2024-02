Sandro Pertile nie ma łatwego życia. Włoski działacz w 2020 roku zastąpił znanego i powszechnie szanowanego Waltera Hofera na stanowisku dyrektora Pucharu Świata i Letnich Grand Prix w skokach narciarskich mężczyzn. Po objęciu tak ważnej funkcji 55-latek długo głowił się nad tym, jak sprawić, by skoki narciarskie stały się dyscypliną popularną na całym świecie. W ostatnich latach wprowadził on ostatecznie kilka zmian, które nie wszystkim przypadły do gustu.