Sandro Pertile ogłasza ws. skandalu na MŚ w Trondheim. Padła konkretna data

Domen Prevc w sobotę sięgnął po swoje pierwsze w karierze indywidualne złoto na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym. Sukces reprezentanta Słowenii przyćmił jednak skandal z udziałem norweskiej kadry. W pierwszej serii konkursowej za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowany został Kristoffer Eriksen Sundal . Do finału zawodów na skoczni dużej awansowali jednak jego koledzy z drużyny - Robert Johansson , Johann Andre Forfang oraz Marius Lindvik . Ostatni z panów wywalczył nawet miejsce na podium, jednak srebrnym medalem nie nacieszył się długo - ba, nawet go nie otrzymał. Zaledwie kilkanaście minut po zakończeniu rywalizacji na obiekcie HS 138 świat obiegła informacja o dyskwalifikacji Lindvika i Forfanga.

Jak się okazało, był to efekt protestów złożonych przez inne reprezentacje, które znalazły się w posiadaniu szokującego nagrania i podejrzewały, że Norwegowie mogli dopuścić się do oszustwa. Władze już po konkursie rozcięły kombinezony Forfanga i Lindvika i stało się jasne, że organizatorzy mistrzostw świata stosowali doping technologiczny. W strojach zawodników znaleziono bowiem nieprzepisowe przeszycia, dopuszczono się również klonowania czipów, co jest absolutnie niedozwolone.