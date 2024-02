Clas Brede Braathen przez ostatnie lata pełnił funkcję dyrektora sportowego do spraw skoków narciarskich norweskiej reprezentacji . Pod wpływem ostatnich wydarzeń, a więc m.in. wycofania się sponsorów i problemów z wizerunkiem norweskiej kadry w kraju, mężczyzna postanowił jednak zrezygnować z posady. Jak się okazuje, 55-latek nie zamierza jednak wycofać się w pełni ze sportów zimowych. Według doniesień skandynawskich mediów, postawił on przed sobą bardzo ambitny cel związany z rozwojem skoków narciarskich w... Stanach Zjednoczonych.

Clas Brede Braathen i Sandro Pertille łączą siły. Będzie kolejna mamucia skocznia w Pucharze Świata?

Amerykańska skocznia w ostatnich latach została już przebudowana, na co przeznaczono aż 20 mln dolarów. Aby jednak uzyskać pozwolenie na organizację zawodów najwyższej rangi, Amerykanie muszą jeszcze położyć na tym obiekcie igielit. "Otrzymali pieniądze na rekultywację terenu. Pozostała jeszcze kwestia ułożenia igelitu, aby obiekt stał się obiektem całorocznym. Oznacza to, że latem powinno być możliwe skakanie na odległości od 180 do 200 metrów. Dzięki temu będzie to największa igielitowa skocznia na świecie" - podkreślił Clas Brede Braathen.