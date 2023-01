Puchar Świata w Zakopanem. Konkurs drużynowy był zagrożony?

Pertile odniósł się też do tego, że - jak zdradził wcześniej Adam Małysz - było poważne ryzyko, że konkurs drużynowy w obecnej formule mógł się w ogóle w Zakopanem nie odbyć.

Pierwotnie bowiem zanosiło się, że w obliczu absencji Japończyków mogło nie uzbierać się wystarczająco dużo ekip narodowych gotowych do udziału w rywalizacji. Padła nawet propozycja, by odbyła się wobec tego rywalizacja dwójek zwana konkursem superteamów. Tego typu zawody przeprowadzono latem ubiegłego w Rasnovie w ramach Letniego Grand Prix.

Pertile w rozmowie z TVP Sport tłumaczył, że po pierwsze Japończycy postanowili zrezygnować z występów w Zakopanem, do tego doszła też nieobecność ekipy rosyjskiej, która - jak wiadomo - dostała zakaz występów w Pucharze Świata po agresji na Ukrainę. Ostatecznie jednak do stawki dołączyły inne ekipy. - Rumuni, ekipa czeska i Amerykanie - wskazywał. To niejako "uratowało" konkurs drużynowy w obecnej formie.