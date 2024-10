"Sam się zastanawiam, jak do tego doszło". Pierwszy taki nastolatek od 26 lat

Nie wiem do końca, czym to było spowodowane. Wpływ na to mogło mieć to, że sporo urosłem. Przez to miałem spore problemy w pozycji dojazdowej i w locie. Wyciągnąłem jednak wnioski i poprawiłem to, co nie grało zimą. Przede wszystkim skupiłem się na tym, by na skoczni nie robić nic na siłę, tylko mieć spokój, bo dzięki niemu jest wówczas większa pewność siebie

~ przyznał Joniak, który mówił, że dąży do tego, by być najlepszym skoczkiem narciarskim na świecie.