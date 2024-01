Adam Małysz: "Nadal się rozczulam". Emocjonalne słowa "Orła z Wisły"

"Już nie będzie Adama Małysza na następnych mistrzostwach świata. (...) Kilkanaście lat startów. Fenomen sportowy. Powtarzalność sukcesów przez lata, przez dekadę. (...) Coś niewiarygodnego! Co tydzień siadaliśmy, jak do telenoweli, żeby właśnie oglądać tę rywalizację. Fenomen socjologiczny! Ileż rzeczy można było mu przypisać podczas tej kariery? Że można w życiu wygrać ewidentnie bez układów. Że jest człowiekiem rzetelnym, solidnym, posłańcem wielkich wiadomości, wielkiej nadziei. Zaczynał jako idol kryzysowy, który miał nas prowadzić jako ambasador wspaniałego skoku cywilizacyjnego do Europy. Fenomen społeczny. Przecież my, dzięki tym transmisjom, żyliśmy życiem zastępczym. Był powodem ogromnej, zbiorowej radości" - oto fragment przemowy Szaranowicza, któremu przy ostatnich dwóch zdaniach ewidentnie zaczął drżeć i łamać się głos.