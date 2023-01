Dawid Kubacki: koledzy skwitowali mój skok salwą śmiechu

Zapytany, co się wydarzyło w tej drugiej serii treningowej, odparł: - Popełniłem delikatny błąd przy wyjściu z progu. Wybicie poszło za bardzo w przód. Do tego przyciąłem ten skok. Prędkość była, ale pojawiła się ściana buli. Wiedziałem, że już jej nie przejdę. Było na to za późno. Gdybym przeniósł tego kanta (tak skoczkowie mówią o buli - przyp. TK), to prędkości było na tyle dużo, że odleciałbym na dole. Niestety trzeba było awaryjnie wysuwać podwozie.