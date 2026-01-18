Są wieści ws. składu Polaków na igrzyska. Stoch i spółka już wiedzą, odliczanie
Igrzyska Olimpijskie 2026 zbliżają się wielkimi krokami i trener Maciej Maciusiak wreszcie musi zdecydować, którzy zawodnicy udadzą się niebawem do Włoch, aby walczyć o kolejne medale dla Polski. Po zawodach Pucharu Świata w Sapporo jesteśmy zdecydowanie bliżej najważniejszego werdyktu i dostaliśmy kluczowe informacje w tej sprawie.
Nie jest tajemnicą, że Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 to najważniejsza impreza tego roku w sportach zimowych i nie tylko. RównieżKamil Stoch postanowił dopiero po tym sezonie zakończyć karierę, aby dać sobie jeszcze szansę na wyjazd do Włoch.
Kibice skoków narciarskich mogli spodziewać się, że informacja o tym, którzy skoczkowie wybiorą się na igrzyska, padnie już po zakończeniu rywalizacji w japońskim Sapporo - gdzie najlepszym z Polaków znów był Kacper Tomasiaka, ale nic bardziej mylnego. Zamiast tego dostaliśmy jasny komunikat, kiedy możemy spodziewać się ogłoszenia kadry.
Skoczkowie już wiedzą. Jasny komunikat ws. wyjazdu na igrzyska. Padła konkretna data
Okazuje się, że decyzja podjęta przez trenera kadry A, Macieja Maciusiaka, musi jeszcze przejść przez ręce Polskiego Związku Narciarskiego i dopiero po zatwierdzeniu jej przez - najpewniej Adama Małysza, zostanie ona podana do informacji publicznej.
- Oficjalne info z kadry skoczków: skład reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie zostanie ogłoszony 22 stycznia, po zatwierdzeniu przez zarząd PZN - przekazał za pośrednictwem platformy "X" dziennikarz Kacper Merk.
Trener Maciusiak musi jednak wybrać zawodników na igrzyskach na podstawie tego, co zobaczył zarówno w ostatnich tygodniach, jak i na skoczni w Sapporo. Nie ma bowiem czasu na przeprowadzanie dodatkowych treningów. Jak przekazuje dalej Merk, skoczkowie mają wrócić do kraju w poniedziałek, a już w środę wylatują do Oberstdorfu, gdzie odbędą się mistrzostwa świata w lotach.
Na obecną chwilę najpewniejszym punktem polskiej kadry jest Kacper Tomasiaka i wydaje się, że jego miejsce w składzie na igrzyska jest niemalże pewne. W ostatnich tygodniach wracać do formy zaczyna także Dawid Kubacki i wydaje się, że to on może dołączyć do Tomasiaka.
Nie można również zapominać o Kamilu Stochu, który obecnie jest drugim Polakiem klasyfikacji Pucharu Świata, który zgromadził największą liczbę punktów (Tomasiak 342, Stoch 148).