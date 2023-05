Są kadry w skokach. Zaskoczenia, ale jeszcze nie wszystko jest jasne

Trenerzy postanowili, że męska kadra A i B będzie liczyła po sześciu skoczków. Tę pierwszą prowadzić będzie niezmiennie Austriak Thomas Thurnbichler . I to on zdecydował się na dość zaskakujący ruch.

Zaskakujący ruch Thomasa Thurnbichlera

W kadrze A znalazł się bowiem Kacper Juroszek . 21-latek ma ogromny potencjał, ale w ubiegłym sezonie nie był w stanie go pokazać, bo przez wiele tygodni zmagał się z kontuzją. Stąd jego odległe lokaty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i Pucharu Kontynentalnego.

To jednak nie przeszkodziło Thurnbichlerowi w tym, by postawić na tego zawodnika, kosztem Jana Habdasa, który zanotował życiowy sezon, a do tego zdobył medal mistrzostw świata juniorów.