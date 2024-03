Rzeź faworytów w Oslo, bardzo duży awans Piotra Żyły. Spore rozczarowanie Zniszczoła

Po niedawnych zmaganiach w Lahti czołowi skoczkowie świata przenieśli się z Finlandii do innego kraju północnej Europy - Norwegii - by wziąć tam udział nie tylko "po prostu" w zmaganiach Pucharu Świata, ale i w rywalizacji w cyklu Raw Air. W piątek 8 marca odbył się prolog (czyli innymi słowy kwalifikacje) przed pierwszymi właściwymi zawodami RA w Oslo. W nim najlepszy okazał się Daniel Huber, lądując za rozmiarem Holmenkollbakken , z kolei wśród reprezentantów Polski po raz kolejny w tym sezonie liderem był Aleksander Zniszczoł , który jednak znalazł się bardzo daleko od podium.

Niestety w sobotę pogoda w Oslo nie rozpieszczała, co skoczkowie odczuli już podczas serii próbnej przed konkursem. Nie każdy radził sobie w trudnych warunkach i w tej grupie znalazł się Maciej Kot. Skok na odległość 110 metrów, wobec prób rywali wyglądał bardzo słabo. Jeszcze gorzej poradził sobie Giovanni Bresadola . Lot Włocha był bardzo krótki - tylko 96,5 metra.

Warunki były na tyle niekorzystne, że organizatorzy zdecydowali o całkowitym odwołaniu serii próbnej . Nie dało się przeprowadzić jej w normalny, bezpieczny sposób i postanowiono, że zawodnicy przystąpią od razu do pierwszej serii.

Wpadka Kubackiego i Zniszczoła, błysk Stocha

Pierwsza seria konkursu w Oslo, była rozgrywana w trudnych warunkach, cały czas wiał mocny wiatr i kilku zawodników musiało schodzić z belki, oczekując na to, by móc oddać swoją próbę. Startowano nie jak zazwyczaj, na podstawie miejsc w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale na bazie piątkowego prologu. Jako pierwszy z Polaków na skoczni pojawił się wspomniany Kot. Skok na odległość 120 metrów dał mu 29. i miejsce w czołowej "30", co dla niego jest dobrym wynikiem.