Rywale Polaków ogłaszają przed inauguracją PŚ. Mistrz powalczy o punkty

Nadchodzi kolejna edycja Pucharu Świata w skokach narciarskich, która w tym roku zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Sezon 2025/2026 będzie bowiem sezonem olimpijskim - za kilka miesięcy najlepsi zawodnicy świata spotkają się na zimowych igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Dla skoczków każdy start w zawodach Pucharu Świata będzie więc nie tylko walką o punkty i prestiż, ale również kluczowym elementem przygotowań do najważniejszej imprezy czterolecia.

Pierwszy sprawdzian już niebawem - inauguracja sezonu odbędzie się w norweskim Lillehammer, a wśród powołanych znalazło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk w historii tej dyscypliny.

Simon Ammann wystąpi w Lillehammer. Pięciu Szwajcarów na inaugurację PŚ

Szwajcarski związek podjął decyzję, że w Norwegii na belce startowej zasiądzie Simon Ammann - absolutna legenda skoków, który mimo upływu lat wciąż nie powiedział ostatniego słowa. Ammann, dla którego będzie to już 28. zima w karierze, wciąż imponuje determinacją i pasją, jaką wkłada w każdy skok. Oprócz niego w Lillehammer zobaczymy jeszcze Gregora Deschwandena, Sandro Hauswirtha, Juriego Kesseliego oraz Feliksa Trunza. Wszyscy wspomniani skoczkowie mają również przystąpić do rywalizacji podczas zmagań w Falun (25-26 listopada) oraz Ruce (28-30 listopada).

Kariera Ammanna to gotowy scenariusz na film. Świat usłyszał o nim po raz pierwszy podczas igrzysk w Salt Lake City w 2002 roku, kiedy w wieku zaledwie 20 lat zdobył dwa złote medale olimpijskie - na skoczni normalnej i dużej. Jego triumf, styl lotu i charakterystyczny uśmiech uczyniły go wówczas jednym z symboli tamtych igrzysk. Osiem lat później, w Vancouver, powtórzył ten wyczyn, ponownie sięgając po dwa złota, stając się tym samym jednym z najbardziej utytułowanych skoczków w historii igrzysk olimpijskich.

Na swoim koncie Ammann ma także cztery medale mistrzostw świata, Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (sezon 2009/2010) oraz 23 wygrane konkursy indywidualne. Jego doświadczenie i niegasnąca pasja budzą ogromny szacunek zarówno wśród rywali, jak i kibiców.

