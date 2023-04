Rywale Polaków odkrywają karty na kolejny sezon. Kilka kluczowych zmian

Sezon zimowy ledwo co dobiegł końca, a skoczkowie narciarscy już myślą o przyszłości. Jako pierwsi po najdłuższym cyklu Pucharu Świata w historii karty odsłonili Słoweńcy. Organizatorzy ostatnich mistrzostw świata w narciarstwie klasycznych przedstawili już swoje propozycje reprezentacji narodowych na kolejny sezon. Listy te muszą jednak zostać jeszcze zatwierdzone przez Słoweński Związek Narciarski. W porównaniu do ubiegłego sezonu, zarówno w kadrze kobiet, jak i mężczyzn dojdzie do kilku zmian.