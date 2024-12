Rywale naginają zasady, a Polak grzmi. "To miało być zakazane"

Niestety, wiele nacji wciąż nagina przepisy dla własnych korzyści. Dziennikarze serwisu Sport.pl w ubiegłym tygodniu zwrócili uwagę na obszerne kombinezony m.in. u Norwegów i Niemców. Screeny zrobione podczas jednego z konkursów Pucharu Świata trafiły nawet do Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Christiana Kathola, który zastąpił Mikę Jukkarę jako kontroler sprzętu w Pucharze Świata . I choć zapowiedział on podjęcie odpowiednich kroków, nic takiego podczas weekendu w Ruce się nie wydarzyło.

Józef Jarząbek o kombinezonach Niemców i Norwegów. "Powinny się liczyć umiejętności"

Na temat zbyt obszernych kombinezonów u niektórych zawodników przed weekendem Pucharu Świata w Wiśle wypowiedział się Józef Jarząbek, pierwszy trener Dawida Kubackiego . Szkoleniowiec uderzył we władze, podkreślając, że powinny one bardziej przyłożyć się do sprawdzania, czy skoczkowie narciarscy respektują przepisy i nie naginają zasad.

"Miało to być zakazane. Pięć czy siedem metrów w jednym skoku to dużo. Nie wiem, co ci kontrolerzy na górze robią, ale to jest jakaś totalna pomyłka. Trzeba coś z tym zrobić i usystematyzować, aby wszyscy mieli w miarę równe szanse sprzętowe. Powinny się liczyć umiejętności" - przyznał w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.