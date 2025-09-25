Fani skoków narciarskich z niecierpliwością odliczają dni do inauguracji nowego sezonu Pucharu Świata, który wystartuje już 21 listopada w Lillehammer. Tymczasem z obozu amerykańskich skoczków napłynęły zaskakujące wieści. Casey Larson, jeden z najbardziej rozpoznawalnych zawodników reprezentacji Stanów Zjednoczonych, poinformował o zakończeniu kariery sportowej. Decyzja została ogłoszona na niespełna dwa miesiące przed rozpoczęciem kolejnego cyklu i dla wielu kibiców była sporym zaskoczeniem.

Casey Larson podjął ważną decyzję. "Nadszedł czas, żeby otworzyć nowy rozdział"

"Dobrze kochani, to oficjalne! Kończę karierę! Bycie zawodowym skoczkiem narciarskim przez ostatnie 10 lat było niesamowitą przygodą, ale nadszedł czas, żeby otworzyć nowy rozdział. Dziękuję wszystkim, którzy to umożliwili" - napisał 26-latek w swoich mediach społecznościowych. W innym wpisie podkreślił, że sport dał mu ogromną radość i szansę na poznanie świata, ale teraz chce skupić się na innych celach życiowych.

Choć kariera Larsona nie obfitowała w spektakularne sukcesy, Amerykanin zdołał kilkukrotnie zapisać się w statystykach międzynarodowych zawodów. Tylko dwukrotnie zdobywał punkty w konkursach Pucharu Świata - w 2020 roku zajął 28. miejsce w Ruce, a trzy lata później uplasował się na 18. pozycji w Rasnovie. To właśnie w Rumunii, podczas Letniego Grand Prix 2023, odnotował także jedno z najlepszych osiągnięć w swojej karierze, kończąc zawody na piątej lokacie.

Larson reprezentował Stany Zjednoczone również na dwóch igrzyskach olimpijskich - w 2018 roku w Pjongczangu oraz w 2022 w Pekinie. Wprawdzie nie zbliżył się tam do czołowych lokat, jednak sam udział w najważniejszej imprezie sportowej świata był dowodem jego determinacji i konsekwencji w dążeniu do celu. Przez lata był też ważną częścią drużyny narodowej USA, walczącej o utrzymanie obecności w elicie tej dyscypliny.

Jego odejście zbiegło się w czasie z inną głośną decyzją w świecie skoków. Kilkanaście godzin wcześniej zakończenie kariery ogłosiła Jacqueline Seifriedsberger - doświadczona reprezentantka Austrii, medalistka mistrzostw świata i jedna z pionierek kobiecych skoków narciarskich na najwyższym poziomie.

