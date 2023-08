Rywal Polaków w świetnej formie na igelicie. Japończyk powalczy o Puchar Świata?

Kobayashi już w pierwszej serii uzyskał 102,5 metra, co dało mu wyraźne prowadzenie. W drugiej serii żaden z rywali nie zdołał przekroczyć 100 metrów, a faworyt zrobił to z dużym pięciometrowym zapasem. Jak podał serwis skijumping.pl, łączna nota Kobayashiego wyniosła 268,7 punktu. Letnie skoki nie muszą mieć oczywiście pełnego przełożenia na formę prezentowaną zimą, ale Japończyk jak na razie pokazuje, że jest w świetnej dyspozycji, bo to nie pierwsze zwycięstwo, jakie odniósł na krajowym podwórku.