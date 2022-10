Ryoyu Kobayashi pokonany przez 21-latka. Fatalny wynik weterana skoczni

W piątek na normalnej skoczni w Hakubie (HS 98) odbyły się mistrzostwa Japonii. Tytuł zdobył rewelacyjny w ostatnim czasie zwycięzca wcześniejszych kwalifikacji, Ren Nikaido. 21-latek po skokach na odległość 97,5 oraz 98,5 metra wyprzedził o sześć punktów Ryoyu Kobayashiego (94,5 i 95,5m). Podium uzupełnił Ryota Yamamoto, a czwarty był Naoki Nakamura, ale do Nikaido stracili oni odpowiednio 25 i 36 punktów.

50-letni Kasai chce wrócić na wysoki poziom. To nie będzie łatwe

Siódmą pozycję zajął znany szerzej kibicom w innych krajach Keiichi Sato, jedenastą Taku Takeuchi, a dwunastą Junshiro Kobayashi. Negatywną niespodzianką była dopiero 22. lokata Yukiyi Sato.

Reklama

W mistrzostwach wziął udział także Noriaki Kasai, który w czerwcu obchodził 50. urodziny. Dalej chce rywalizować na najwyższym poziomie, choć przychodzi mu to z coraz większą trudnością. Po skoku na odległość 71,5 metra zajął czterdzieste miejsce i nie awansował do serii finałowej. Liczy, że będzie w stanie wrócić do kadry na Puchar Świata.

Wśród pań zgodnie z przewidywaniami najlepsza okazała się Sara Takanashi, która wyprzedziła Yuki Ito i Nozomi Maruyamę.

Czytaj także: Będzie bojkot polskiego otwarcia Pucharu Świata? Gorąco u rywali!