Do konkursu w Bischofshofen zakwalifikowało się trzech Polaków - Andrzej Stękała, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Szczęścia zabrakło Jakubowi Wolnemu i Pawłowi Wąskowi, którzy w kwalifikacjach zajęli odpowiednio 51. i 52. miejsce.

Od początku było wiadomo, że w drugiej serii wystąpi co najmniej jeden Polak. Kubacki i Żyła mierzyli się bowiem w parze. Rywalizacja była zacięta. Obaj lądowali w tym samym miejscu, na 128 m. O 2,4 pkt lepszy okazał się jednak wiślanin i po pierwszej serii znajdował się na 15. miejscu.



TCS. Bischofshofen. Piotr Żyła i Dawid Kubacki: "Bratobójcza" walka w systemie KO

Dawid Kubacki też jednak awansował. Znalazł się bowiem na trzeciej pozycji wśród szczęśliwych przegranych. Dawało mu to 17. lokatę wśród wszystkich skoczków.

Tylko ta dwójka reprezentowała Polskę w drugiej serii. Andrzej Stękała nie spisał się bowiem tak dobrze, jak w kwalifikacjach. Skoczył 123 m. Jego rywal, Clemens Aigner, lądował 5,5 m dalej i Polak już na pierwszej serii zakończył swój udział w konkursie.



O czwarte zwycięstwo w tej edycji turnieju walczył Ryoyu Kobayashi. Japończyk miał szansę być jedynym skoczkiem w historii, który dwa razy dokona tej sztuki. Zwyciężył bowiem we wszystkich zawodach Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2018/19.

TCS. Bischofshofen. Ryoyu Kobayashi z najwyższą notą w generalce, ale bez "wielkiego szlema" - wyniki

Ta sztuka mu się jednak nie udała. W obu seriach skoczył po 133,5 m, co dało mu piąte miejsce. Japończyk za to okazał się zdecydowanie najlepszy w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni. Wygrał z najwyższą notą w historii - 1162,3 pkt. Wcześniej najwięcej punktów za osiem skoków zgromadził Słoweniec Peter Prevc. W sezonie 2015/16, gdy wygrał TCS, miał 1139,4 pkt.



Ostatni konkurs wygrał Daniel Huber. Po pierwszej serii Austriak zajmował drugie miejsce. W ostatnim skoku osiągnął 137 m i wyprzedził Karla Geigera, który prowadził na półmetku konkursu. W drugiej serii osiągnął jednak 132 m, co wystarczyło tylko do trzeciej pozycji. Na drugiej lokacie znalazł się Halvor Egner Granerud.



W drugiej serii Polacy skakali ze zmiennym szczęściem. Kubacki zepsuł skok i lądował na 123 m i zajął 27. miejsce.



Zadowolony z siebie może być za to Żyła. Jego drugi skok był bardzo dobry. Wiślanin osiągnął 134 m, dzięki czemu ostatecznie znalazł się na 13. pozycji.

Turniej Czterech Skoczni 2021/22 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi Japonia 2. Marius Lindvik Norwegia 3. Halvor Egner Granerud Norwegia 4. Karl Geiger Niemcy 5. Markus Eisenbichler Niemcy Zobacz pełną tabelę

PŚ w skokach narciarskich 2021/22 - klasyfikacja 1. Ryoyu Kobayashi 841 2. Karl Geiger 785 3. Halvor Egner Granerud 613 4. Marius Lindvik 543 5. Markus Eisenbichler 471 6. Anże Laniszek 401 7. Stefan Kraft 395 8. Jan Hoerl 380 9. Robert Johansson 369 10. Killian Peier 338 Zobacz pełną tabelę

