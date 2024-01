Rusza wyczekiwana impreza. I od razu kapitalne wieści dla polskich kibiców

Fani skoków narciarskich czekali na ten moment niecierpliwie . Piątek to pierwszy dzień imprezy pod szyldem PolSKI Turniej. Rywalizacja rozpocznie się na skoczni im. Adama Małysza (HS134) w Wiśle od sesji treningowych i kwalifikacji.

To nowa pozycja w kalendarzu FIS. Na liście startowej znajduje się 62 zawodników. Wśród nich - dziewięciu Polaków, którzy liczą na przełamanie fatalnej passy i miejsca jeśli nie na podium, to przynajmniej w czołowej dziesiątce.

PolSKI Turniej może mieć kolejne edycje. Sandro Pertile stawia sprawę jasno

- Jesteśmy tym podekscytowani, Polska z pewnością na to zasługiwała. Zobaczymy w PŚ nową skocznię (Skalite w Szczyrku - przyp. red.), a to nie zdarza się zbyt często. Naszym celem w Polsce jest wypróbowanie w ramach jednego turnieju wszystkich aktualnie używanych formatów. Stąd klasyfikacja będzie drużynowa. Zaznaczam jednak, że nikt nie upiera się, aby taki regulamin pozostał przy tym wydarzeniu. To można dowolnie zmieniać - mówi dyrektor PŚ, Sandro Pertile, cytowany przez sport.tvp.pl.