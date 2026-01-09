W skrócie W weekend 10-11 stycznia w Zakopanem odbędą się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich, będące ostatnim występem Kamila Stocha przed polską publicznością.

Zapowiadana jest blokada zakopianki w Głogoczowie przez przeciwników budowy nowego odcinka S7 Kraków – Myślenice, co spowoduje poważne utrudnienia w ruchu.

Organizatorzy zapowiadają specjalną oprawę i niespodzianki związane z pożegnaniem Kamila Stocha na Wielkiej Krokwi.

To nie będzie łatwy dojazd na Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Na sobotę (10 stycznia) na Wielkiej Krokwi planowana jest rywalizacja duetów, a na niedzielę (11 stycznia) konkurs indywidualny. To będzie ostatni występ Kamila Stocha przed własną publicznością.

Kierowcy muszą się jednak przygotować na duże utrudnienia na DK7, czyli popularnej zakopiance.

Zakopianka zostanie zablokowana w dniu zawodów Pucharu Świata w Zakopanem

Jak informuje serwis "MiastoInfo" na sobotę planowana jest blokada DK7 w Głogoczowie. Protestem "chwali się" też Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.

Blokada drogi ma związek z planem budowy nowego odcinka drogi ekspresowej S7 Kraków - Myślenice. Przeciwnicy nie zgadzają się na przedstawione warianty budowy traktu.

Protest rozpocznie się o godz. 11 na przejściu dla pieszych w sąsiedztwie jednej z restauracji. W sobotę 10 stycznia kierowcy jadący przez Głogoczów w kierunku Krakowa lub Myślenic muszą liczyć się z utrudnieniami. Protest przyjmie znaną już formułę, czyli 10 minut blokady i 5 minut wznowienia ruchu. I tak przez dwie godziny

Nie tak dawno Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przedstawiła sześć wariantów planowanej trasy S7 Kraków - Myślenice. Przeciwko nim wypowiedziała się już część mieszkańców południa Krakowa oraz gmin: Myślenice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany i Siepraw.

Na przeprowadzenie tras nie zgadza się żaden z samorządów.

Pożegnanie Kamila Stocha z PŚ w Zakopanem

Dla tysięcy kibiców będzie to nie tylko kolejny weekend rywalizacji najlepszych skoczków świata, lecz przede wszystkim symboliczne pożegnanie mistrza, który przez ponad dwie dekady dostarczał niezapomnianych emocji, wzruszeń i radości. Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza w Zakopanem - miejsce wielu jego triumfów - stanie się areną ostatniego spotkania Kamila Stocha z polską publicznością w ramach Pucharu Świata.

Po sezonie Kamil Stoch zakończy swoją wyjątkową karierę. Zawody w Zakopanem będą więc momentem szczególnym: okazją do podziękowania za lata ciężkiej pracy, sportowej klasy i niepowtarzalnych sukcesów, które na trwałe zapisały się w historii światowych skoków narciarskich. Organizatorzy zakopiańskich zawodów zapowiadają liczne niespodzianki i oprawę godną mistrza - wszystko po to, by w wyjątkowy sposób uhonorować jego dokonania.

