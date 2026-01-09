Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rusza Puchar Świata w Zakopanem. Będą problemy z dojazdem, zapowiadana jest blokada drogi

Tomasz Kalemba

W Zakopanem odbędą się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich (10-11 stycznia). To będzie ostatni występ Kamila Stocha w karierze przed polską publicznością w PŚ, ale już wiadomo, że trzeba szykować na problemy. Zapowiadana jest bowiem blokada zakopianki, o czym informuje serwis "MiastoInfo". Informacją o blokadzie "chwali się" też burmistrz miasta i gminy Myślenice.

Pokryta śniegiem skocznia narciarska otoczona lasem, z flagami Polski wzdłuż toru, w prawym górnym rogu znajduje się wstawka z protestem grupy osób trzymających transparent z napisem STOP.
Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza w Zakopanem. W ramce protest mieszkańców na zakopianceGrzegorz Momot/PAP/Mateusz Kotowicz/ReporterINTERIA.PL

W skrócie

  • W weekend 10-11 stycznia w Zakopanem odbędą się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich, będące ostatnim występem Kamila Stocha przed polską publicznością.
  • Zapowiadana jest blokada zakopianki w Głogoczowie przez przeciwników budowy nowego odcinka S7 Kraków – Myślenice, co spowoduje poważne utrudnienia w ruchu.
  • Organizatorzy zapowiadają specjalną oprawę i niespodzianki związane z pożegnaniem Kamila Stocha na Wielkiej Krokwi.
To nie będzie łatwy dojazd na Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Na sobotę (10 stycznia) na Wielkiej Krokwi planowana jest rywalizacja duetów, a na niedzielę (11 stycznia) konkurs indywidualny. To będzie ostatni występ Kamila Stocha przed własną publicznością.

Kierowcy muszą się jednak przygotować na duże utrudnienia na DK7, czyli popularnej zakopiance.

"Wydarzenia": Nastolatkowie zbudowali skocznię narciarskąPolsat News

Zakopianka zostanie zablokowana w dniu zawodów Pucharu Świata w Zakopanem

Jak informuje serwis "MiastoInfo" na sobotę planowana jest blokada DK7 w Głogoczowie. Protestem "chwali się" też Jarosław Szlachetka, burmistrz miasta i gminy Myślenice.

Blokada drogi ma związek z planem budowy nowego odcinka drogi ekspresowej S7 Kraków - Myślenice. Przeciwnicy nie zgadzają się na przedstawione warianty budowy traktu.

Protest rozpocznie się o godz. 11 na przejściu dla pieszych w sąsiedztwie jednej z restauracji. W sobotę 10 stycznia kierowcy jadący przez Głogoczów w kierunku Krakowa lub Myślenic muszą liczyć się z utrudnieniami. Protest przyjmie znaną już formułę, czyli 10 minut blokady i 5 minut wznowienia ruchu. I tak przez dwie godziny
czytamy w serwisie "MiastoInfo".

Nie tak dawno Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przedstawiła sześć wariantów planowanej trasy S7 Kraków - Myślenice. Przeciwko nim wypowiedziała się już część mieszkańców południa Krakowa oraz gmin: Myślenice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany i Siepraw.

Na przeprowadzenie tras nie zgadza się żaden z samorządów.

    Pożegnanie Kamila Stocha z PŚ w Zakopanem

    Dla tysięcy kibiców będzie to nie tylko kolejny weekend rywalizacji najlepszych skoczków świata, lecz przede wszystkim symboliczne pożegnanie mistrza, który przez ponad dwie dekady dostarczał niezapomnianych emocji, wzruszeń i radości. Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza w Zakopanem - miejsce wielu jego triumfów - stanie się areną ostatniego spotkania Kamila Stocha z polską publicznością w ramach Pucharu Świata.

    Po sezonie Kamil Stoch zakończy swoją wyjątkową karierę. Zawody w Zakopanem będą więc momentem szczególnym: okazją do podziękowania za lata ciężkiej pracy, sportowej klasy i niepowtarzalnych sukcesów, które na trwałe zapisały się w historii światowych skoków narciarskich. Organizatorzy zakopiańskich zawodów zapowiadają liczne niespodzianki i oprawę godną mistrza - wszystko po to, by w wyjątkowy sposób uhonorować jego dokonania.

    Dwie ratraki przygotowujące skocznię narciarską w zimowym krajobrazie, otoczoną świerkami oraz trybunami po bokach stoku. Śnieg pokrywa całą infrastrukturę sportową i drzewa, dodając zimowej atmosfery.
    Wielka Krokiew w ZakopanemGrzegorz MomotPAP
    Uśmiechnięty skoczek narciarski w czerwonym kombinezonie trzyma narty i pozuje do selfie z kibicami. W tle znajdują się inne osoby ubrane w zimowe ubrania, a całość utrzymana jest w sportowej atmosferze.
    Kamil StochPZNmateriały prasowe
    Tak wygląda obecnie Wielka Krokiew
    Wielka KrokiewCOS Zakopanemateriały prasowe

