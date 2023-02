Ekspert tłumaczy słabe skoki Jakuba Wolnego. "Jest wewnętrznie sfrustrowany"

"Posypała się u niego technika skoku, ale to wszystko współgra się z aspektem mentalnym. Jeśli coś zawodnikowi nie wychodzi, to on zaczyna się w to bardziej wgłębiać, chce zmienić za dużo rzeczy naraz i to w szybkim czasie. Dlatego kryzys może się tylko pogłębić. To wszystko się nawarstwia z konkursu na konkurs, gdy skoczek jest wewnętrznie sfrustrowany i wie, że jest dobrze przygotowany do sezonu, ale pewne rzeczy mu nie wychodzą" - mówił Tomasz Pochwała, były skoczek i kombinator norweski, w rozmowie z "WP SportoweFakty".