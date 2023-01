Turniej Czterech Skoczni Piotr Żyła rozpoczął z wysokiego "C". W pierwszym konkursie w Oberstdorfie od razu stanął na podium , a konkretnie na drugim jego stopniu. Następne próby skoczka były solidne, ale już nie tak dobre, by zająć miejsce w pierwszej trójce. Ostatecznie i tak zakończył cykl na bardzo zadowalającej czwartej pozycji , co przyniosło jemu i kibicom sporo radości.

Dobry nastrój nie opuszczał go także po przyjeździe do Zakopanego. Podczas oficjalnej konferencji prasowej dał niezłe show i rozbawił nie tylko kolegów oraz dziennikarzy, ale również trenera Thomasa Thurnichlera . Złapał za mikrofon i dość niespodziewanie wygłosił swego rodzaju oświadczenie.

Piotr Żyła zakwalifikował się do konkursu Pucharu Świata w Zakopanem. Lecz jest trochę do poprawy