Rozbrajający żart Kubackiego! Polak wypalił do kamery. Padły słowa o... piwie

- Było trochę lepiej. Jeszcze trochę brakowało do fajnego skakania, ale czuję, że wiem, o co chodzi . Bo wczoraj brakowało z grubsza timingu w tych skokach. Energia uciekała w powietrze i brakowało jej w locie - tak ocenił swój skok w prologu Dawid Kubacki w rozmowie z Eurosportem.

Skoki narciarskie: PŚ w Lillehammer. Rozbrajające słowa Dawida Kubackiego o naradzie w naszej kadrze

- Jak było na pogadance? Nie było piwa, no to się rozmowa nie kleiła - zażartował Dawid Kubacki. - Była pogadanka... trudno to nawet nazwać pogadanką. Usiedliśmy, żeby sobie przypomnieć nad czym pracujemy, gdzie jest radość w tym wszystkim - dodał już na poważnie nasz reprezentant.