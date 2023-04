Rozbrajająca szczerość Piotra Żyły. Skoczek wypalił prosto z mostu. "Nie wiem"

Piotr Żyła zajął trzecie miejsce w konkursie indywidualnym w Planicy, po raz kolejny potwierdzając, że bardzo dobrze czuje się na skoczniach mamucich. Dla doświadczonego zawodnika to kolejny sukces w kończącym się właśnie sezonie, który mocno daje się we znaki skoczkom. Świadczy o tym także wypowiedź popularnego "Wewióra", który w swoim stylu zareagował na pytanie dziennikarza Eurosportu o to, czy było warto wstać tak wcześnie, by wziąć udział w przełożonym na sobotę konkursie indywidualnym.