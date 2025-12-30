Rosyjski żołnierz dopuszczony. FIS zaktualizował listę. Skandal przed Ga-Pa

W lutym 2022 roku wybuchła krwawa wojna w Ukrainie. Ta rozpoczęła się po tym, jak nad ranem Rosjanie zaatakowali teren naszych wschodnich sąsiadów, rozpoczynając inwazję, która z założenia miała być ekspresowa. Plan Rosjan zdecydowanie się nie powiódł, bo Ukraińcy z pełnym zaangażowaniem bronią swoich granic.

W związku z atakiem Międzynarodowa Federacja Narciarska zdecydowała się wykluczyć Rosjan i Białorusinów z międzynarodowej rywalizacji. Przez ostatnie miesiące nie oglądaliśmy ich na skoczniach całego świata. W grudniu 2025 roku Trybunał arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie orzekł, że należy przywrócić ich do walki.

Mańkow dopuszczony przez FIS. Skandal na horyzoncie

Wszystko opierało się jednak na tym, że każdy ze sportowców musi startować ze statusem neutralnego. Co oznacza, że każdy taki skoczek musi potwierdzić brak jakichkolwiek dobrowolnych powiązań z rosyjską lub białoruską armią oraz brak poparcia dla wojny trwającej w Ukrainie.

Te wymagania spełnili Michaił Nazarow i Danił Sadriejew, którzy mieli wystartować w pierwszym konkursie 74. Turnieju Czterech Skoczni. Nie dostali jednak niezbędnych wiz, w związku z czym nie zobaczyliśmy ich na skoczni w Oberstdorfie. Nie wiadomo jeszcze, czy wystartują w Ga-Pa.

Na dzień przed kwalifikacjami do noworocznego konkursu dostaliśmy informację, że status neutralnego sportowca od FIS-u otrzymał Ilija Mańkow, który poza skakaniem jest także żołnierzem rosyjskiej armii. Trudno w tym momencie wytłumaczyć, jakim cudem otrzymał on status neutralnego sportowca.

Pewne jest, że rosyjskich sportowców nie zobaczymy w rywalizacji drużynowej na igrzyskach olimpijskich we Włoszech. Mogą oni wystartować jedynie w konkursach indywidualnych. Kwestią otwartą pozostaje to, czy zobaczymy któregokolwiek z nich już w Turnieju Czterech Skoczni.

