Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rosyjski żołnierz dopuszczony. FIS zaktualizował listę. Skandal przed Ga-Pa

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

W tym sezonie FIS nie miał już wyboru. Trybunał arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie uznał, że Rosjanie i Białorusini powinni zostać dopuszczeni do rywalizacji na skoczniach całego świata jako neutralnie sportowcy. Nie zobaczyliśmy ich jednak w Oberstdorfie, bo nie dostali wiz, aby wjechać do Niemiec. Jak się okazuje, na dzień przed startem rywalizacji w Ga-Pa FIS dopuścił do rywalizacji żołnierza rosyjskiej armii Iliję Mańkowa.

Skoczek narciarski w locie podczas zawodów zimowych, ujęcie na tle zaśnieżonych drzew, zawodnik w białym kombinezonie i żółtym kasku, dynamiczna pozycja w powietrzu.
Ilija MańkowJasmin WalterGetty Images

W lutym 2022 roku wybuchła krwawa wojna w Ukrainie. Ta rozpoczęła się po tym, jak nad ranem Rosjanie zaatakowali teren naszych wschodnich sąsiadów, rozpoczynając inwazję, która z założenia miała być ekspresowa. Plan Rosjan zdecydowanie się nie powiódł, bo Ukraińcy z pełnym zaangażowaniem bronią swoich granic.

W związku z atakiem Międzynarodowa Federacja Narciarska zdecydowała się wykluczyć Rosjan i Białorusinów z międzynarodowej rywalizacji. Przez ostatnie miesiące nie oglądaliśmy ich na skoczniach całego świata. W grudniu 2025 roku Trybunał arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie orzekł, że należy przywrócić ich do walki.

Mańkow dopuszczony przez FIS. Skandal na horyzoncie

Wszystko opierało się jednak na tym, że każdy ze sportowców musi startować ze statusem neutralnego. Co oznacza, że każdy taki skoczek musi potwierdzić brak jakichkolwiek dobrowolnych powiązań z rosyjską lub białoruską armią oraz brak poparcia dla wojny trwającej w Ukrainie.

Te wymagania spełnili Michaił Nazarow i Danił Sadriejew, którzy mieli wystartować w pierwszym konkursie 74. Turnieju Czterech Skoczni. Nie dostali jednak niezbędnych wiz, w związku z czym nie zobaczyliśmy ich na skoczni w Oberstdorfie. Nie wiadomo jeszcze, czy wystartują w Ga-Pa.

Na dzień przed kwalifikacjami do noworocznego konkursu dostaliśmy informację, że status neutralnego sportowca od FIS-u otrzymał Ilija Mańkow, który poza skakaniem jest także żołnierzem rosyjskiej armii. Trudno w tym momencie wytłumaczyć, jakim cudem otrzymał on status neutralnego sportowca.

Pewne jest, że rosyjskich sportowców nie zobaczymy w rywalizacji drużynowej na igrzyskach olimpijskich we Włoszech. Mogą oni wystartować jedynie w konkursach indywidualnych. Kwestią otwartą pozostaje to, czy zobaczymy któregokolwiek z nich już w Turnieju Czterech Skoczni.

Apoloniusz Tajner zaapelował do kibiców. Chodzi o Aleksandra ZniszczołaPolsat Sport
Zawodnik ubrany w sportowy strój narciarski niesie dużą rosyjską flagę, która zasłania jego twarz. W rękach trzyma kijki narciarskie. Tło rozmyte, skupia uwagę na sportowcu i fladze.
Rosjanie są wściekli po wykluczeniu przez FISHendrik SchmidtAFP
Rosyjsko-białorusko ćwiczenia wojsk powietrzno-desantowych z września 2022 r.
Rosyjsko-białorusko ćwiczenia wojsk powietrzno-desantowych z września 2022 r.SERGEI GRITSAFP
Władimir Putin
Władimir PutinGavriil GRIGOROV/POOLAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja