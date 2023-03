Rosyjski sportowiec sprzeciwił się wojnie. Zajęły się nim służby

Rosyjski sportowiec sprzeciwił się wojnie

Po kilku dniach okazało się, że wspomniany młody mężczyzna to 17-letni Denis Buszujew. Jest skoczkiem narciarskim, reprezentuje lokalny klub , który przez lata wychował całkiem pokaźną liczbę czołowych rosyjskich zawodników, z Denisem Korniłowem czy Romanem Trofimowem na czele. Sam Buszujew dopiero rozpoczyna swoją karierę, jego największe osiągnięcie to trzecie miejsce w ogólnonarodowych zawodach na skoczni K-60 właśnie w Niżnym Nowogrodzie.

17-latek opowiedział o swojej manifestacji opozycyjnemu rosyjskiemu medium, portalowi "Zona.Media". - Po 20 minutach pojawili się policjanci, którzy odprowadzili mnie do furgonetki. Jeden z nich zaczął mnie przesłuchiwać, był przy tym trochę agresywny, próbował mnie odepchnąć. Potem zabrano mnie na komisariat. Starałem się mówić jak najmniej, więc przyznałem, że jestem po prostu przeciwny wojnie. Następnie sprawdzili mój telefon, zajrzeli do wszystkich aplikacji. Po kwadransie wrócili do mnie i powiedzieli, że zapisałem się do jakiejś ekstremistycznej organizacji. Cały czas próbowali wyciągnąć ode mnie informację, czy pracowałem na czyjeś zlecenie - relacjonował Buszujew.