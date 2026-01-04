Końcówka 2025 roku, a także początek nowego stoją pod znakiem absolutnej dominacji Domena Prevca w cyklu Pucharu Świata. Słoweniec umościł się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej, a w każdym kolejnym konkursie tylko zwiększał swoją przewagę nad konkurentami. W Innsbrucku to właśnie on był głównym faworytem do ostatniego triumfu - wszak był bezkonkurencyjny w Oberstdorfie oraz Garmisch-Partenkirchen.

Po pierwszej serii zmagań nad Bergisel unosił się zapach nadchodzącej niespodzianki. Prevc po swojej próbie był "zaledwie" na czwartej lokacie. Na czele wspólnie znaleźli się Ren Nikaido oraz Stephan Embacher. W drugiej serii Słoweniec zrobił swoje i wyszedł na prowadzenie. Ostatecznie marzenia o zgarnięciu wszystkich czterech konkursów ugasił Nikaido. Japończyk wyprzedził drugiego Prevca o zaledwie pół punktu, zdobywając tym samym premierowy triumf w Pucharze Świata.

Najlepszym z Polaków tradycyjnie już był Kacper Tomasiak. 18-latek po pierwszej serii był dziewiąty, a w drugiej próbie skoczył równie dobrze, co pozwoliło przesunąć się o jeszcze jedną lokatę. Tomasiak powtórzył tym samym swój wynik z Ga-Pa, gdzie również był ósmy. W drugiej serii znalazł się jeszcze 30. Dawid Kubacki. W pierwszej turze skoków zawiedli natomiast Maciej Kot i przede wszystkim Kamil Stoch.

Na czele Pucharu Świata nie doszło do żadnej zmiany. Jeszcze przez dłuższy czas żółtym plastronem lidera cyklu cieszyć się będzie Prevc. Reprezentant Słowenii zgromadził już 1130 punktów i w tym momencie ma 368 punktów przewagi nad drugim Ryoyu Kobayashim. Lider wyraźnie skorzystał na nieco słabszym konkursie Japończyka, który zakończył zmagania na Bergisel na dziesiątej lokacie.

Znacznie ciekawiej jest na dalszych miejscach. Życiowy sukces Nikaido w Innsbrucku pozwolił mu przesunąć się na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Japończyk zdobywając w niedzielne popołudnie 100 punktów wyprzedził Philippa Raimunda oraz Anze Laniska.

Konkurs w Innsbrucku był kolejnym odzwierciedlaniem sytuacji w polskiej kadrze. Debiutujący w Pucharze Świata Tomasiak jest zdecydowanie najlepszym "biało-czerwonym". Ósma lokata na Bergisel pozwoliła 18-latkowi umocnić się na 11. lokacie w klasyfikacji generalnej. Już przed konkursem nie mogło być mowy o potencjalnym awansie - dziesiąty w tabeli Stefan Kraft po niedzielnym konkursie ma 138 punktów przewagi nad Polakiem.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po 14 konkursach:

1. Domen Prevc (SŁO) - 1130 pkt

2. Ryoyu Kobayashi (JAP) - 762 pkt

3. Ren Nikaido (JAP) - 629 pkt

4. Philipp Raimund (NIE) - 603 pkt

5. Anze Lanisek (SŁO) - 588 pkt

6. Felix Hoffmann (NIE) - 550 pkt

7. Daniel Tschofenig (AUT) - 505 pkt

8. Joan Hoerl (AUT) - 495 pkt

9. Stephan Embacher (AUT) - 453 pkt

10. Stefan Kraft (AUT) - 422 pkt

11. Kacper Tomasiak - 284 pkt

(...)

23. Kamil Stoch - 135 pkt

27. Piotr Żyła - 96 pkt

35. Paweł Wąsek - 46 pkt

38. Maciej Kot - 36 pkt

39. Dawid Kubacki - 32 pkt

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Domen Prevc Terje Bendiksby / NTB AFP

Kacper Tomasiak Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Kamil Stoch LUKASZ SZELAG/REPORTER Reporter