Rośnie napięcie przed walką o medale. Niepokojąca próba Żyły, to byłby koszmar

Polscy skoczkowie do Trondheim nie wybrali się w roli murowanych kandydatów do zdobycia choćby jednego medalu. Potwierdziły to tylko kwalifikacje. Co prawda zakończyły się one sukcesem w postaci awansu kompletu "Biało-Czerwonych" do konkursu, ale zabrakło większego błysku ze strony któregoś z podopiecznych Thomasa Thurnbichlera. Najwyżej spośród naszych rodaków, na siedemnastej lokacie, uplasował się Paweł Wąsek. Dopiero 37 był choćby Piotr Żyła. Poza czołową trzydziestką znalazł się także Jakub Wolny.

Reklama