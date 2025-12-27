Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rosjanie znów szokują. Najpierw powrót, a teraz to. W Polsce już poruszenie

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Rosyjscy sportowcy, a już zwłaszcza zimowi, mają w ostatnich tygodniach spore powody do radości. Stopniowo wracają oni do rywalizacji międzynarodowej i to tuż przed igrzyskami olimpijskimi, co sprawia, że spora grupa ma szansę na zdobycie biletów do Italii. Niebawem na belce startowej powinni pojawić się choćby skoczkowie. Tymczasem w ich ojczyźnie zrealizowano szalony pomysł. Od piątkowego wieczora huczy o nim w polskim internecie.

Mężczyzna w garniturze przemawia przy mównicy na tle niebieskiego ekranu, obok znajduje się okrągłe wstawki z widokiem na lotnisko i czerwony dywan prowadzący do samolotu.
Władimir Putin będzie dumny. W Moskwie powstała skocznia narciarskaALEXANDER NEMENOV / x.com/inSJdersAFP

Poważny sport już od dobrych kilku lat z powodzeniem funkcjonuje bez Rosjan. Ci zostali niemal natychmiastowo zawieszeni z powodu zbrojnego ataku wojsk Władimira Putina na Ukrainę. Sytuacja jednak z miesiąca na miesiąc ulega zmianie. Przedstawiciele Sbornej stopniowo zaczynają pojawiać się na listach startowych. Masowe powroty obserwujemy zwłaszcza teraz, gdy wielkimi krokami zbliżają się igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo.

Co prawda działaczom nie uśmiecha się dopuszczenie Rosjan, lecz zostali oni postawieni pod ścianą ze względu na wyrok Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. "Teraz FIS jest zobowiązana do umożliwienia rosyjskim sportowcom udziału w międzynarodowych zawodach" - pisał choćby zachwycony Michaił Diegtiariew, minister w kraju rządzonym przez Władimira Putina.

Pod wspomnianą wyżej federację podlegają między innymi skoki narciarskie. Oznacza to, że Rosjanie pod neutralną flagą wystąpią już podczas Turnieju Czterech Skoczni. Udział zawodników potwierdził Dmitrij Dubrowski. Jeszcze przed ich powrotem o Sbornej zrobiło się jednak głośno z innego powodu. Spore poruszenie wywołały obrazki prosto z Moskwy, gdzie stanęła skocznia narciarska. Krótki film opublikował profil "inSJders" w serwisie X. Od razu zaroiło się od komentarzy kibiców. Część z nich otwarcie skrytykowało Polaków za chwalenie rodaków Władimira Putina. Wśród dziennikarzy wytworzyła się natomiast ciekawa dyskusja.

W Moskwie stanęła skocznia narciarska. Głośno o nowym pomyśle Rosjan

"W Rosji jest dość dużo także mniejszych skoczni, na których skacze sporo amatorów. Dlatego nawet mimo zawieszenia tamtejszych zawodników dyscyplina nie straciła znacząco na popularności. Z roku na rok w Rosji może być tylko lepiej" - zauważył Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. "Ten kompleks stanowi też zamknięcie klamry o skokach jako "sporcie tylko w górach". W całości sztuczna konstrukcja, górka pokroju Szczęśliwic lub Malty. A obiekt o rozmiarze, gdzie od biedy odbyłby się i FIS Cup. O tym, ilu zbierze potencjalnych skoczków, nie ma nawet co mówić" - odpowiedział mu Michał Chmielewski z TVP Sport.

Realny poziom Rosjan w uwielbianej dyscyplinie przez miliony Polaków powinniśmy poznać niebawem. Wiele powiedzą już zawody w Oberstdofrie. Jutro odbędą się kwalifikacje. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Adam Małysz
Turniej Czterech Skoczni

Adam Małysz był o krok od wygrania Turnieju Czterech Skoczni. Nagle kontrola antydopingowa i panika

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Mężczyzna w ciemnym garniturze z krawatem siedzi przy stole trzymając kartki papieru, w tle widoczne barwy rosyjskiej flagi.
Władimir Putin. Rosjanie wracają do Pucharu ŚwiataVYACHESLAV PROKOFYEV/AFP/East NewsEast News
Mężczyzna w garniturze stoi na tle niebieskich i białych flag, trzyma rękę przy twarzy, wyglądając poważnie.
Prezydent Rosji Władimir PutinPAVEL GOLOVKIN / POOLAFP
Mężczyzna w garniturze stojący przy mównicy z rosyjskim godłem, w tle widoczne kilka dużych flag Federacji Rosyjskiej.
Rosjanie walczą o powrót do międzynarodowej rywalizacji na wielu płaszczyznachALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOLPAP/EPA
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja