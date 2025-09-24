Rosjanie wyczekują, co zrobi FIS. Kluczowa decyzja nadchodzi. Poznaliśmy datę

W nocy z 23 na 24 lutego 2022 roku wojska rosyjskie bezprawnie wkroczyły na teren Ukrainy, atakując suwerenność państwa. Tego dnia rozpoczęła się inwazja na Ukrainę. Według początkowych założeń rosyjskiego dowództwa operacja zbrojna miała być szybka i niezbyt wycieńczająca z perspektywy wojskowej. Ukraina nie zamierzała się jednak poddać agresywnemu najeźdźcy.

To sprawiło, że rozpoczął się pełnoskalowy konflikt zbrojny, który trwa do dziś i doprowadził do rozlewu krwi niezliczonej ilości ludności cywilnej. W związku z tym niektóre federacje sportowe zdecydowały o wykluczeniu rosyjskich sportowców z rywalizacji na arenie międzynarodowej. Tak postąpiły, choćby piłkarskie FIFA oraz UEFA, gdzie presja Europy na taką decyzję była ogromna.

FIS odwleka decyzję ws. Rosjan. Jest data

Tę samą drogę obrała także po naciskach Międzynarodowa Federacja Narciarska. W związku z tym nie oglądamy rosyjskich sportowców na trasach biegowych, na skoczniach narciarskich i innych obiektach, które podlegają FIS-owi. Od tego momentu minęły już ponad trzy lata i choć pojawiają się próby pokojowego zakończenia wojny, to nie przynoszą one oczekiwanych efektów.

FIS z kolei nie zapomniał o rosyjskich sportowcach. Jak się okazuje, wewnątrz federacji trwają debaty, co zrobić z zawieszonymi sportowcami. Decyzja w tej sprawie ma zapaść już niebawem, bo 21 października. Na ten dzień odłożono werdykt. Takie informacje na swoim profilu na portalu X przekazał polski medalista olimpijski - Tomasz Sikora.

Przypomnijmy, że w momencie wybuchu wojny w Ukrainie jednym z tych, którzy zabrali głos, był Kamil Stoch. Nasz mistrz na swoich nartach zamieścił wymowny apel. "Zatrzymajcie wojnę. Lepiej walczyć w sporcie" - napisał, a potem pokazał całemu światu w transmisji telewizyjnej.

