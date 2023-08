Międzynarodowa Federacja Narciarska bardzo szybko zdecydowała się zawiesić rosyjskich sportowców i jak dotąd nic nie wskazuje na to, że ma zamiar przywrócić ich do startów. Ostatniej zimy Rosjan nie było więc w zawodach Pucharu Świata w skokach, biegach, kombinacji norweskiej, czy narciarstwie alpejskim. Nowa edycja pucharowego cyklu wystartuje za nieco ponad trzy miesiące i również wtedy rosyjskich narciarzy ma zabraknąć - zawieszenie obowiązuje do odwołania.