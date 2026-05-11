Rosjanie długo na to czekali. Konkurs skoków w Moskwie, padł rekord obiektu

Wojciech Kulak

Spore zamieszanie zrobiło się w trakcie zakończonego niedawno Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tuż przed igrzyskami olimpijskimi mieli powrócić rosyjscy zawodnicy, żeby w ten sposób wywalczyć przepustkę na najważniejszą imprezę czterolecia. Na przeszkodzie stanął jednak między innymi brak wiz, przez co plan spalił na panewce. Reprezentanci Sbornej, pomimo tego, i tak pojawili się na belce startowej. W nieoficjalnych zawodach rozgrywanych w Moskwie.

Michaił Nazarow w locie na nartach podczas zawodów olimpijskich, kombinezon, kask, numer startowy, logo igrzysk.
Michaił Nazarow okazał się najlepszy w moskiewskim konkursie skokówUlrik PedersenAFP

Zawodników z kraju rządzonego przez Władimira Putina brakuje na arenie międzynarodowej z wiadomych powodów. Póki nie zakończy się wojna w Ukrainie, to rosyjscy sportowcy nie są mile widziani w oficjalnych zmaganiach o stawkę. Ale niewiele brakowało do tego, by zaledwie kilka miesięcy doszło do przełomu. Zgodę dała nawet FIS. Podopieczni Jewgienija Plechowa nie pokazali się jednak kibicom w Niemczech, Austrii, Polsce oraz Japonii.

Wystąpili za to u siebie. Kilkadziesiąt dni po zakończeniu Pucharu Świata zaskakujące doniesienia napłynęły z Moskwy. W stolicy Rosji oficjalnie zakończył się remont obiektu przeznaczonego do skoków narciarskich. Działacze więc zorganizowali zawody, podczas których wystąpiła krajowa czołówka. Szczegółami na platformie X podzielił się Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. "Z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie odbył się Puchar Zwycięstwa w skokach narciarskich" - napisał autor wpisu.

Na skoczni K-75 najlepszy okazał się znany nawet poza swoją ojczyzną Michaił Nazarow. 31-latek do zwycięstwa dorzucił rekord obiektu, który od dziś wynosi 83,5 metra. Podium uzupełnili Roman Trofimow oraz Artiom Mieszkow. Tuż za nimi uplasował się Jewgienij Klimow. "W zawodach nie wziął udziału Danił Sadriejew. Oprócz Rosjan na starcie pojawili się zawodnicy z Kazachstanu, Białorusi i Chin" - dodał Bartłomiej Banasiewicz.

"Co ciekawego możemy zauważyć na zdjęciu wykonanym po konkursie? Miał być to bardzo prestiżowy konkurs, gdyż odbył się on na skoczni w Moskwie, której remont trwał od 2016 roku" - czytamy dalej. Triumfator od organizatorów, poza pucharem, otrzymał ponadto czek na kwotę 50 tysięcy rubli. To ponad 2 400 złotych. Nagroda nie powala więc na kolana.

