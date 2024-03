Romantyczne zdjęcie Kubackich z Planicy. Posypały się komentarze

Podczas ubiegłorocznej edycji turnieju Raw Air w trakcie rywalizacji na skoczni Vikersundbakken Dawid Kubacki niespodziewanie wycofał się z cyklu i wrócił do ojczyzny. Kilka dni później skoczek zabrał głos w mediach społecznościowych i wytłumaczył kibicom i dziennikarzom swoją decyzję. Jak się wówczas okazało, walczący o Kryształową Kulę zawodnik postanowił odsunąć karierę sportową na dalszy plan po tym, jak dowiedział się, że jego małżonka trafiła do szpitala z przyczyn kardiologicznych. Reklama

W połowie kwietnia Marta Kubacka opuściła szpital, o czym podopieczny Thomasa Thurnbichlera poinformował za pośrednictwem swojego konta na Instagramie. Skoczek narciarski wyjawił wówczas, że jego ukochanej wszczepiono rozrusznik serca.

Jedna z najpopularniejszych WAGs reprezentacji Polski w skokach narciarskich w ostatnich miesiącach starała się wrócić do normalności. Dziś Marta Kubacka czuje się całkiem dobrze. I to do tego stopnia, że postanowiła towarzyszyć swojemu ukochanemu podczas weekendu kończącego sezon Pucharu Świata w Planicy.

Marta Kubacka pokazała zdjęcie z Dawidem z Planicy. Te obrazki mogą rozczulić niejednego kibica

33-latka za pośrednictwem mediów społecznościowych postanowiła pochwalić się fotką spod skoczni w Planicy, do której zapozowała wraz z mężem. "Psychofanka dopadła" - zażartowała, dodając jeszcze hashtag "dał się złapać".

Pod wpisem kobiety od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci długo czekali na to, aby zobaczyć takie obrazki. "Ale super, że razem na miejscu", "Najpiękniejsza para zakochanych", "Wsparcie, szczęście i miłość. Wszystkiego dobrego dla was", “Cudowni", Pan Dawid jaki zakochany... To widać, niepotrzebne są żadne słowa. Duuuużo zdrowia" - przekazali. Reklama

Na zabawny komentarz zdecydowała się jedna z fanek. "Pani Marto, rozumiem ekscytację, ale żeby tak od razu idola w usta całować! Oczywiście dużo zdrowia i miłości dla was!" - przyznała z rozbawieniem. Na odpowiedź Marty Kubackiej nie trzeba było długo czekać. "On zaczął" - oznajmiła 33-latka. "Ale on kocha tę psychofankę. Takiej miłości życzę każdemu" - skomentowała z kolei inna osoba.

