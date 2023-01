Halvor Egner Granerud jest na dobrej drodze do wygrania Turnieju Czterech Skoczni, a pozycji lidera turnieju będzie bronił w Bischofshofen. Wprawdzie Dawid Kubacki ma dużą stratę do Norwega, ale zdaniem Sigurda Pettersena nie można wykluczyć, że to Polak sięgnie po Złotego Orła.