"Robić trza!", czyli Piotr Żyła komentuje współprace z Thurnbichlerem

Paweł Czechowski Skoki Narciarskie

Piotr Żyła może mieć spore powody do zadowolenia po piątkowym skakaniu w Wiśle - dzięki próbie o długości 124,5 m zwyciężył on w kwalifikacjach do pierwszego konkursu w sezonie letnim. Po zakończeniu współzawodnictwa udzielił krótkiego wywiadu, w którym jak zawsze tryskał energią.

Zdjęcie Piotr Żyła / PAP/Grzegorz Momot / PAP