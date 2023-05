Wiadomość, że Robert Johansson znalazł się poza kadrą Norwegii na kolejny sezon, obiegła media w środę 10 maja. 33-latek wprawdzie nie ma za sobą udanego sezonu, bo zmagał się z problemami zdrowotnymi i zajął dopiero 21. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale pod koniec cyklu zaczął wysyłać sygnały, że wraca do formy.

Utytułowany skoczek, który ma na swoim koncie dwa indywidualne brązowe medale igrzysk olimpijskich w Pjongczangu oraz złoto wywalczone razem z drużyną, w Vikersund był szósty, a w Planicy zajmował miejsca w drugiej dziesiątce. W Słowenii zajął także razem z kolegami trzecie miejsce w konkursie drużynowym, jednak te osiągnięcia nie przekonały trenerów kadry, by postawić na niego w kolejnym sezonie.

Robert Johansson o decyzji Norwegów. Nie był przygotowany

Sam zainteresowany pytany o komentarz do decyzji kierownictwa reprezentacji odpowiedział jednoznacznie. - Trudno jest zareagować, gdy nie jesteś przygotowany na taką wiadomość . Nie wyobrażałem sobie tego - przyznał Johansson w rozmowie z norweskim "Nettavisen".

Utytułowany skoczek zaznaczył, że pracował bardzo ciężko, by uporać się z problemami. - Skończyłem w dobrym stylu i pokazałem, że jestem kimś, kto potrafi walczyć w ścisłej czołówce. Dość trudno było mi przyjąć wiadomość, że nie mam zaufania norweskiej drużyny - grzmiał.

Dlaczego Johanssona nie ma w kadrze? Stoeckl tłumaczy

Do kadry zgłoszono Daniela Andre Tandego, Halvora Egnera Graneruda, Mariusa Lindvika, Johanna Andre Forfanga oraz Bendika Jakobsena Heggliego. - Wybraliśmy mniej skoczków, bo chcemy mieć lepszą jakość tych, którzy są w drużynie, jednocześnie dostosowując się do tego, co chce FIS, czyli obniżenia kwot - wyjaśniał trener Norwegów Alexander Stoeckl.