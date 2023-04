Rewolucyjny pomysł trenera Norwegów. Skoczkowie powinni być zadowoleni. To byłaby duża zmiana

Skoki narciarskie. Trener Norwegów proponuje nowy system

Według Stoeckla istnieje jednak sposób na rozwiązanie tego problemu . - Być może, zamiast bazować na tych samych podstawach, dałoby się zoptymalizować system rekompensat pod każdą ze skoczni - stwierdził. Takie rozwiązanie byłoby dużą rewolucją i zapewne wymagałoby wielu testów na wszystkich skoczniach , ale prawdopodobnie doprowadziłoby do sytuacji, w której skoczkowie mogliby rywalizować w bardziej sprawiedliwych warunkach.

Halvor Egner Granerud zdominował sezon

Podczas rozmowy ze Stoecklem poruszono także temat dyspozycji norweskich skoczków. W kadrze prowadzonej przez Austriaka najbardziej błyszczał Halvor Egner Granerud, który zdominował rywalizację w Pucharze Świata. 26-latek nie zdołał jednak wywalczyć indywidualnego medalu mistrzostw świata w Planicy, co było dużym zaskoczeniem.

Jak ocenił Stoeckl, powodem niepowodzenia jego podopiecznego był fakt, że zawodnikowi będącemu głównym faworytem mistrzostw zawsze ciężko jest rywalizować o medale. - Czempionat to jeden konkurs, jeden moment, jedna chwila. Jeśli nie zrobisz wszystkiego perfekcyjnie, a Halvor nie zrobił, to lądujesz poza podium. Nie pomogło też to, że nie znał dobrze obiektów w Planicy - ocenił.