Obecnie "wartością graniczną" współczynnika masy ciała ( BMI ) jest w świecie skoków liczba 21 . Tak długo, jak zawodnicy utrzymują go na tym właśnie poziomie, mogą skakać na nartach o maksymalnej, dopuszczalnej długości. W przypadku, gdy podczas ważenia ich współczynnik okaże się niższy, narty są skracane . Dla zobrazowania sytuacji: mierzący 180 centymetrów wzrostu zawodnik ma współczynnik BMI o wartości 21, gdy waga wskaże 68,1 kilograma. Co istotne - skoczka waży się w kombinezonie i butach.

W skokach szykuje się rewolucja? Thomas Thurnbichler jest "za"

FOTO OLIMPIKNurPhotoNurPhoto via AFP / AFP

Thomas Thurnbichler / FOTO OLIMPIKNurPhotoNurPhoto via AFP / AFP

Wprowadzenie do przepisów ograniczeń w kwestii wagi było odpowiedzią światowych władz na przesadne odchudzanie, stosowane przez niektórych zawodników . Najbardziej pamiętnym przykładem jest Sven Hannawald , który cierpiał na anoreksję. Obecne reguły pozwoliły uniknąć podobnych sytuacji, choć... zdaniem niektórych nadal są zbyt łagodne, a "kara" w postaci skracania nart - niewspółmierna do korzyści, wynikających z niskiej masy.

Norweska telewizja "NRK" sondowała wśród trenerów możliwość podniesienia wartości współczynnika. "Za" był między innymi pracujący ze Słoweńcami Robert Hrgota. - Myślę, że to dobry pomysł. Powinniśmy to wprowadzić - mówił. Pozytywnie do pomysłu odniósł się także Thomas Thurnbichler, pracujący z Polakami.