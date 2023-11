FIS podkreśla, że ta dość odważna propozycja ma promować słabszych skoczków i ich zespoły, którzy nie byli w stanie pokazać swoich możliwości w konkursach, notorycznie odpadając w kwalifikacjach. Jak można się spodziewać, zmiany wywołały niemałe poruszenie w całym środowisku , rozdzierając opinię publiczną na dwa obozy. Część ekspertów uważa, że promowanie słabszych nacji jest sprawiedliwe i ma sens, a część wskazuje na fakt, że wielu utalentowanych zawodników np. z Norwegii, czy Austrii, nie będzie miała możliwości, by co tydzień rywalizować o najwyższe laury.

Rewolucja w skokach narciarskich na horyzoncie? Polak proponuje zaskakujące zmiany

Część naprawdę dobrych zawodników będzie zmuszonych do występów w Pucharze Kontynentalnym, który poza faktem, że jest znacznie mniej prestiżowy niż Puchar Świata, to dodatkowo jest również zdecydowanie słabiej opłacany. Jakub Kot w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" przyznał, że by zmiany miały sens, zawody Pucharu Kontynentalnego powinny być transmitowane w telewizji, co przełożyłoby się na zwiększenie obowiązujących wynagrodzeń.