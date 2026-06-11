Po sezonie 2025/2026 ze skokami narciarskimi pożegnało się kilku legendarnych zawodników. Na sportową emeryturę przeszli m.in. Kamil Stoch i Manuel Fettner, a jeszcze w trakcie zimy o rozbracie ze skokami poinformował Daniel Huber. Jak się okazuje, w kolejnym sezonie nie zobaczymy nie tylko kilku znanych nazwisk - znikną także logotypy jednej z firm, która od przeszło dwóch dekad obecna była w skokach narciarskich i kojarzy ją chyba każdy fan sportów zimowych.

Jak przekazał profil "Pod Narty", niemiecka firma Viessmann podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z Międzynarodową Federacją Narciarską i Snowboardową, tym samym przestając pełnić funkcję sponsora tytularnego w Pucharze Świata w skokach narciarskich. "Niemiecki producent specjalizujący się w systemach ogrzewania, chłodzenia i wentylacji, od sezonu 2002/2003 był sponsorem zawodów najwyższej rangi. W sezonie 2012/2013 stali się sponsorem tytularnym i ich logo było obecne na kryształowej kuli. (...) Na ten moment nie wiemy, kto zostanie nowym sponsorem tytularnym" - czytamy.

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Dzisiejsze skoki narciarskie nie przypominają już tych sprzed 20 lat

Na przestrzeni ostatnich lat skoki narciarskie przestały przypominać dyscyplinę, którą dwie dekady temu śledziła cała Polska w oczekiwaniu na kolejne sukcesy Adama Małysza. Kilka sezonów temu FIS wprowadziła nowe formuły rywalizacji - zawody drużyn mieszanych oraz konkursy duetów - dokonano także prawdziwej rewolucji, jeśli chodzi o kontrolę sprzętu.

Od sezonu 2025/2026 wprowadzono nowy system kar z żółtymi i czerwonymi kartkami. Tak jak w przypadku piłki nożnej, pierwsza "wpadka" karana jest kartonikiem w kolorze żółtym, a ponowne naruszenie przepisów sprzętowych oznacza kartkę czerwoną. Do tego zaostrzono pomiary 3D i definicję dopuszczalnych kombinezonów, a także rozszerzono katalog kar za manipulacje sprzętem, aby uniknąć sytuacji, które miały miejsce podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. Wówczas Norwegowie dopuścili się dopingu technologicznego, klonując czipy i wprowadzając nielegalne "ulepszenia" w kombinezonach, aby te pozwalały zawodnikom osiągać lepsze wyniki na skoczni.

Viessmann od lat sponsoruje PŚ w skokach narciarskich Int Seo East News

Viessmann przestaje być sponsorem tytularnym PŚ w skokach narciarskich Jan Herlic / Sportida/SIPA East News

Viessmann przestaje być sponsorem tytularnym PŚ w skokach narciarskich Action Press/Shutterstock East News





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