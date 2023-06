Nowa broń w skokach narciarskich. "Zaczynamy"

Sandro Pertile: Zainwestowaliśmy w to mnóstwo pieniędzy i wkrótce osiągniemy cel

- Wtedy będziemy mieć pełną kontrolę wielkości stroju. Pozwoli nam to uniknąć sytuacji, w której kombinezon wizualnie jest za duży, ale jednak mieści się w przepisach. Pomiar będzie niezwykle precyzyjny. To jest nasz cel. Zainwestowaliśmy w to mnóstwo pieniędzy i wkrótce osiągniemy to, co chcemy - zapewnia Pertile.