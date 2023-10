Rewolucja w skokach. FIS skreśli zawodników i zabierze im szansę na start w PŚ

FIS stworzyła koszmarek. Nawet najlepsi skoczkowie muszą się mieć na baczmości

I to jest właśnie ten koszmarek . Wystarczy, że powinie się któremuś zawodnikowi noga w Oslo, gdzie wiatr kręci jak szalony albo ktoś nie wystąpi w tych konkursach z powodu spraw osobistych, choroby lub kontuzji i tym samym straci szansę na wiele punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata . Maksymalnie może stracić 400 pkt. Jak się zatem okazuje, Raw Air może mieć ogromne znaczenie dla walki o Kryształową Kulę , bo będzie można roztrwonić ją już w Oslo. Teoretycznie najlepsi skoczkowie powinni się znaleźć w "50", która uzyska kwalifikację do kolejnych konkursów Raw Air, ale takiej pewności nie ma. Poza tym dochodzą do tego jeszcze czynniki zewnętrzne. Absencja z tego powodu oznaczać będzie wypadnięcie z gry.

To jest też zabieranie szansy na występy w konkursach Pucharu Świata zawodnikom , a przecież kolejne zawody w Trondheim (12-13 marca 2024 roku) i Vikersund (15-17 marca 2024 roku) będą normalnymi z kalendarza Pucharu Świata. Tymczasem po Oslo część z nich zostanie skreślona na cztery najbliższe konkursy. I to jest kompletnie niezrozumiałe .

Konkurs będzie składał z trzech serii

Następnie karawana przeniesie się na skocznię do lotów w Vikersund. Tam najpierw odbędą się kwalifikacje dla 50 zawodników, które wyłonią "40" na pierwszy konkurs. Do drugiego kwalifikacje już nie będą potrzebne, bowiem w finałowych zawodach w Vikersund wystąpi 30 najlepszych zawodników klasyfikacji generalnej Raw Air. Jakby tego było mało, to konkurs będzie się składał z... trzech serii. Po pierwszej zostanie 20 zawodników, a po drugiej już tylko 10. To będzie oznaczało wielkie emocje, bo wcale nie jest przesądzone, że czołowi zawodnicy klasyfikacji generalnej turnieju znajdą się w finałowej "10", a to mogłoby zupełnie wywrócić tabelę turnieju.