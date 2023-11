Rewolucja w norweskich skokach? Sensacyjne wieści wypłynęły do mediów

Pismo Brathena o objętości 20 stron wypłynęło do mediów i stało się sensacją .

Według dziennika "Verdens Gang", który pierwszy dotarł do "wewnętrznej notatki" Brathena , zaproponował on odcięcie się od federacji w kwestiach ekonomicznych, lecz pozostanie formalnie w jej strukturach.

Skoki traktowane po macoszemu w Norwegii? Chcą się odciąć

Według niego, z punktu widzenia ekonomicznego to jednak skoki traktowane przez NSF po macoszemu są najbardziej dochodowym sportem dla federacji i będąc ciałem niezależnym od gigantycznej i kosztownej administracji związku świetnie sobie poradzą.

"Przez ostatnie 12 lat wygenerowaliśmy do kasy NSF 40 milionów euro i obecnie stoimy za aż 44 procentami dochodów z m.in. transmisji telewizyjnych. To bardzo silna dyscyplina, którą jednak NSF traktuje jako sport niszowy"

NSF reaguje nadzwyczajnym spotkaniem

"Jeżeli natomiast się nie oderwiemy finansowo, to spadniemy z dzisiejszej rangi nacji A do B, a może nawet C" - dodał.