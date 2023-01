Granerud triumfuje: Dobrze zrewanżować się Kubackiemu

Norweski portal nrk.no zwrócił uwagę, że Granerud miał ochotę celebrować w ten sposób już dwa lata temu , kiedy Haaland królował w Niemczech w barwach Borussii Dortmund. Przeszkodził mu w tym jednak Kubacki, który w znakomitym stylu triumfował na skoczni Grosse Olympiaschanze. Nie dość, że Polak wygrał, to także ustanowił rekord obiektu, lądując na 144 m.

- To fantastyczne, a zarazem dobrze zrewanżować się Kubackiemu. O to też chodziło podczas świętowania. To było dobre uczucie - powiedział Granerud dla Viaplay, cytowany przez nrk.no.