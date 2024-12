W ten weekend konkursowe emocje w skokach narciarskich zaczęły się już w piątek. W Titisee-Neustadt odbył się pierwszy w tym sezonie konkurs duetów, w którym Polskę reprezentowali Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. Choć obaj oddali dobre skoki, to nie wystarczyło, by powalczyć o podium. Biało-Czerwoni zajęli szóste miejsce i jak się później okazało, niesie to za sobą przykre konsekwencje dla całej drużyny. O wszystkim zadecydowały dwa punkty.