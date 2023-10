Reprezentacja jednak bez Kamila Stocha. Problemy zdrowotne polskiego mistrza

Rywalizacja na dużej skoczni da nam kolejne ważne wskazówki dotyczące dostrojenia indywidualnej techniki i spraw sprzętowych. Niestety, Kamil Stoch nie będzie mógł wystartować w Klingenthal, tak jak to było w przypadku Hinzenbach. Kamil zmaga się z infekcją dróg oddechowych, jest cały czas na lekach i nie chcemy podejmować niepotrzebnego ryzyka. Będzie wracał do pełnego zdrowia w domu, aby w przyszłym tygodniu powoli móc wznowić treningi. Nie jest to dla niego optymalna sytuacja, ale Kamil ma czas. Potrzebujemy go zdrowego i sprawnego na jesień i zimę. Nie musi się teraz z niczym spieszyć

~ przekazał Thomas Thurnbichler cytowany przez oficjalną stronę związku.