"Miałem tego asa w rękawie. Doskonale wiedziałem, co mam zrobić, by wygrać. Można powiedzieć, że trochę odwzorowałem sytuację z Oberstdorfu. To jednak dużo mnie kosztowało. Mój organizm mocno odczuł to wprowadzenie się w swój świat. Wyciągnąłem mój organizm na maksymalny poziom. I być może przez to łatwiej dopadła mnie infekcja. Czułem jednak, że to jest mój dzień wtedy w Planicy. Po pierwszej serii jednak nie wiedziałem, co się dzieje. Pomyślałem: Co jest grane? Co jest nie tak? Przecież nie tak to powinno wyglądać. Wiedziałem jednak, że mam drugi skok. Poszedłem, by robić dalej swoje" - opowiadał.