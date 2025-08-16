Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rekordzistka świata w naszym kraju. I już wygrywa, życiowe wyniki Polek

Wojciech Kulak

Wojciech Kulak

Tegoroczne Letnie Grand Prix rozkręciło się na dobre. Po weekendzie w Courchevel, rywalizacja przeniosła się do Wisły. Kibice w sobotnie przedpołudnie obejrzeli już pierwsze zawody o stawkę. I nie brakowało w nich emocji, ponieważ ze świetnej strony pokazały się reprezentantki Polski. Podekscytowanym fanom zaimponowała zwłaszcza Anna Twardosz. Rywalkom szans nie dała jednak obecna rekordzistka świata, Nika Prevc.

Nika Prevc
Nika PrevcLISE ASERUDAFP

Polscy kibice z niecierpliwością czekają na pierwszy męski konkurs, który odbędzie się na skoczni imienia Adama Małysza. Wcześniej jednak nie mogli narzekać na nudę, ponieważ od godzin porannych w sobotę rywalizowały panie. Na liście startowej znalazły się trzy "Biało-Czerwone" - Anna Twardosz, Nicole Konderla oraz Pola Bełtowska. Sporo do udowodnienia miała zwłaszcza pierwsza z wymienionych pań. 24-latka nie wystąpiła w głównym konkursie w Courchevel z powodu zbyt krótkich nart.

W województwie śląskim na szczęście nic już nie stanęło jej na przeszkodzie. I sportsmenka pokazała swoje duże umiejętności. Podobnie zresztą jak pozostałe nasze rodaczki. Do serii finałowej gospodynie awansowały w komplecie. A w niej działy się rzeczy historyczne. Co prawda pierwszoplanowej roli nie odegrała Nicole Konderla, ale za to Pola Bełtowska i Anna Twardosz uplasowały się w szerokiej czołówce, zajmując odpowiednio jedenaste oraz siódme miejsce.

Bełtowska i Twardosz z najlepszymi wynikami w karierze. A to jeszcze nie koniec

Obie skoczkinie zapisały się w historii. Dlaczego? "7. miejsce Anny Twardosz to trzeci wynik w historii polskich skoków kobiet po dwóch 6. miejscach Kingi Rajdy (PŚ i LGP 2020), 11. m. Poli Bełtowskiej to jej zdecydowanie najlepszy występ w karierze (dotychczas 20.). A obie panie mogły nawet liczyć na więcej" - zauważyło w serwisie X konto "Skoki narciarskie na wykresie i w liczbach".

Kibice mieli też powody do radości za sprawą dalekich prób bardziej rozpoznawalnych zawodniczek. Z Wisłą w spektakularnym stylu przywitała się Nika Prevc. Obecna rekordzistka świata w długości lotu pewnie wygrała pierwszy konkurs, wyprzedzając drugą Nozomi Maruyamę o 7,2 punktu. Podium uzupełniła Abigail Strate. Kolejne współzawodnictwo zaplanowano na jutro. Biało-czerwoni fani mają nadzieję, że w niedzielę Polki zaprezentują się jeszcze lepiej, co jest jak najbardziej możliwe. Na razie czas na mężczyzn. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Czołowa piątka pierwszego konkursu w Wiśle i miejsca Polek:

1. Nika Prevc (Słowenia) - 247,9 punktu

2. Nozomi Maruyama (Japonia) - 240,5

3. Abigail Strate (Kanada) - 231,4

4. Sara Takanashi (Japonia) - 231,2

5. Yuzuki Sato (Japonia) - 200,5

7. Anna Twardosz (Polska) - 198,4

11. Pola Bełtowska (Polska) - 183,2

29. Nicole Konderla (Polska) - 106,7

InteriaSport.plINTERIA.TV

Zobacz również:

Marius Lindvik
Skoki Narciarskie

Przełomowe wieści ws. Norwegów. Tego nikt się nie spodziewał

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Nika Prevc
Nika PrevcGEORG HOCHMUTH / APA / AFPAFP
Nika Prevc podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich
Nika Prevc podczas Pucharu Świata w skokach narciarskichJONATHAN NACKSTRAND / AFPAFP
Kompleks do skoków narciarskich "Lugnet" w Falun
Kompleks do skoków narciarskichANDERS HANSSON / TT NEWS AGENCY / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja