Rekordzistka świata w naszym kraju. I już wygrywa, życiowe wyniki Polek

Polscy kibice z niecierpliwością czekają na pierwszy męski konkurs, który odbędzie się na skoczni imienia Adama Małysza. Wcześniej jednak nie mogli narzekać na nudę, ponieważ od godzin porannych w sobotę rywalizowały panie. Na liście startowej znalazły się trzy "Biało-Czerwone" - Anna Twardosz, Nicole Konderla oraz Pola Bełtowska. Sporo do udowodnienia miała zwłaszcza pierwsza z wymienionych pań. 24-latka nie wystąpiła w głównym konkursie w Courchevel z powodu zbyt krótkich nart.

W województwie śląskim na szczęście nic już nie stanęło jej na przeszkodzie. I sportsmenka pokazała swoje duże umiejętności. Podobnie zresztą jak pozostałe nasze rodaczki. Do serii finałowej gospodynie awansowały w komplecie. A w niej działy się rzeczy historyczne. Co prawda pierwszoplanowej roli nie odegrała Nicole Konderla, ale za to Pola Bełtowska i Anna Twardosz uplasowały się w szerokiej czołówce, zajmując odpowiednio jedenaste oraz siódme miejsce.

Bełtowska i Twardosz z najlepszymi wynikami w karierze. A to jeszcze nie koniec

Obie skoczkinie zapisały się w historii. Dlaczego? "7. miejsce Anny Twardosz to trzeci wynik w historii polskich skoków kobiet po dwóch 6. miejscach Kingi Rajdy (PŚ i LGP 2020), 11. m. Poli Bełtowskiej to jej zdecydowanie najlepszy występ w karierze (dotychczas 20.). A obie panie mogły nawet liczyć na więcej" - zauważyło w serwisie X konto "Skoki narciarskie na wykresie i w liczbach".

Rozwiń

Kibice mieli też powody do radości za sprawą dalekich prób bardziej rozpoznawalnych zawodniczek. Z Wisłą w spektakularnym stylu przywitała się Nika Prevc. Obecna rekordzistka świata w długości lotu pewnie wygrała pierwszy konkurs, wyprzedzając drugą Nozomi Maruyamę o 7,2 punktu. Podium uzupełniła Abigail Strate. Kolejne współzawodnictwo zaplanowano na jutro. Biało-czerwoni fani mają nadzieję, że w niedzielę Polki zaprezentują się jeszcze lepiej, co jest jak najbardziej możliwe. Na razie czas na mężczyzn. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Czołowa piątka pierwszego konkursu w Wiśle i miejsca Polek:

1. Nika Prevc (Słowenia) - 247,9 punktu

2. Nozomi Maruyama (Japonia) - 240,5

3. Abigail Strate (Kanada) - 231,4

4. Sara Takanashi (Japonia) - 231,2

5. Yuzuki Sato (Japonia) - 200,5

…

7. Anna Twardosz (Polska) - 198,4

11. Pola Bełtowska (Polska) - 183,2

29. Nicole Konderla (Polska) - 106,7

InteriaSport.pl INTERIA.TV

Nika Prevc GEORG HOCHMUTH / APA / AFP AFP

Nika Prevc podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich JONATHAN NACKSTRAND / AFP AFP

Kompleks do skoków narciarskich ANDERS HANSSON / TT NEWS AGENCY / AFP AFP